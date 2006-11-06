Регіонали пропонують Тимошенко добровільно відмовитися від пільг

Народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів) зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України”, яким передбачається запровадження механізму добровільної відмови народного депутата від передбачених законом пільг відповідно до поданої ним заяви.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що депутатська фракція Партії регіонів свідомо не підтримала законопроекти (народних депутатів Бориса БЕСПАЛОГО та Юлії ТИМОШЕНКО), що спрямовані на ліквідацію пільг народним депутатам.

В.КИСЕЛЬОВ вважає, що скасування права на отримання народними депутатами житла для постійного проживання або грошової компенсації на придбання житла, права на безоплатний проїзд на всіх залізничних, автомобільних, повітряних, водних внутрішніх шляхах сполучення та приміських поїздах, права на безкоштовне паркування автомобіля на всій території України, права на безкоштовне отримання санаторно-курортних путівок, права на навчання у навчальних закладах за рахунок бюджетних коштів є “популістським кроком, спрямованим на відвернення уваги суспільства від інших важливих питань, оскільки дані “пільги” передбачені Законом України «Про статус народного депутата України» та спрямовані на забезпечення виконання народним депутатом своїх обов’язків”.

На думку автора законопроекту, позбавлення народного депутата України та членів його сім’ї права на житлово-комунальні та інші “пільги”, якими вони користуються, “означало б не лише суттєве обмеження прав особи, звуження їх змісту та обсягу, а й дискримінацію непрацездатних депутатів, які виходять на пенсію, зневажання їх честі й гідності, повагу до яких закріплено на конституційному рівні”.

Як йдеться у пояснювальній записці, норми, що регулюють суспільні відносини у цих сферах, враховують і специфічні умови праці, пов`язані з постійним публічним характером життя таких осіб, конституційні вимоги до їх статусу (стаття 78 Конституції України), професіоналізму при прийнятті рішень, фахових та інших якостей людей, які отримали довіру у суспільства та стали народними депутатами. “Це повинно компенсуватись наявністю підвищених гарантій - комплексом організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час здійснення своїх повноважень, так і після їх припинення” - зазначається в пояснювальній записці.

В ній сказано, що Конституція України закріплює обов`язок держави забезпечувати фінансування та належні умови для виконання народними депутатами України своїх обов’язків, що випливає зі статті 78, оскільки народні депутати здійснюють свої повноваження на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, обіймати інші оплачувані посади тощо як складову конституційних гарантій їх незалежності.

В.КИСЕЛЬОВ нагадує, що Конституційний Суд вже визнавав неконституційними положення законів, пов’язаних з обмеженням пільг, компенсацій і гарантій. На його думку, ініціатива, яка спрямована на ліквідацію так званих «пільг» - комплексу організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення діяльності народних депутатів України, є неконституційною. В записці сказано, що, виходячи з цього, депутатська фракція Партії регіонів не підтримала проекти про скасування пільг народним депутатам, оскільки вони суперечили Конституції України.

“Проте оскільки дане питання має великий суспільний інтерес, пропонується єдиний вихід з даної ситуації, який вбачається у запровадженні механізму добровільної відмови народного депутата від передбачених Законом пільг відповідно до поданої ним заяви” - йдеться в пояснювальній записці.