У Севастополі хуліган металевим прутом побив міліціонера

13:19, 01 травня 2009
Суспільство
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Правоохоронець відстрілювався

У Севастополі вчора під час затримання правопорушника отримав тілесні ушкодження співробітник міліції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 30 квітня співробітник міліції, який перебував на службі в цивільному одязі, намагався припинити хуліганські дії місцевого жителя. Під час цього правопорушник вчинив опір: металевим прутом заподіяв тілесні ушкодження працівнику міліції. Для його затримання міліціонер був змушений застосувати пістолет, призначений для стрільби гумовими кулями. В результаті чого нападник був затриманий.

 

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