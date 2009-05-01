У Севастополі хуліган металевим прутом побив міліціонера

У Севастополі вчора під час затримання правопорушника отримав тілесні ушкодження співробітник міліції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 30 квітня співробітник міліції, який перебував на службі в цивільному одязі, намагався припинити хуліганські дії місцевого жителя. Під час цього правопорушник вчинив опір: металевим прутом заподіяв тілесні ушкодження працівнику міліції. Для його затримання міліціонер був змушений застосувати пістолет, призначений для стрільби гумовими кулями. В результаті чого нападник був затриманий.