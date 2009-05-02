В Одесі затримали “золотошукачів”, які пограбували ювелірів на 1 млн. грн

В Одесі працівниками карного розшуку затримано групу осіб, які двічі здійснили пограбування ювелірної крамниці в одному з районних центрів сусідньої Миколаївської області, завдавши збитків власникам крамниці на 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, грабіжники обікрали один і той же торгівельний заклад спочатку на 700 тис. грн., а ще через півроку – на 300 тисяч.

Правоохоронцями, зокрема, встановлено, що в жовтні минулого року “золотошукачі”, зламавши двері крамниці та сейфу, викрали золотих ювелірних виробів на суму майже 700 тис. грн. При цьому в МВС зазначили, що злодіям вдалося проникнути до крамниці без проблем, оскільки ні сигналізації, ні охорони магазин не мав, а двері чорного ходу, якими скористалися грабіжники, і зовсім висіли на одній петлі.

Між тим власники магазину не винесли урок і надалі знехтували звичайними запобіжними заходами. А злочинці, підкріплені своєю безкарністю, нанесли ще один візит, через півроку вдруге пограбувавши магазин на 300 тис. грн.

Проте цього разу міліції допомогли місцеві мешканці, які помітили в день пограбування два автомобілі з одеськими номерами, що стояли неподалік магазина, а їх пасажирів зафіксували камери відеоспостереження на розташованій поряд станції техобслуговування.

В результаті комплексу проведених оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали чотирьох мешканців Одеської області. В ході слідства стало відомо, що раніше вони вже були засуджені за пограбування. Наразі перевіряється їхня причетність до інших подібних злочинів.