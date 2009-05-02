Співробітниця податкової нагріла державу на 9,6 мільйона

В Одесі викрита співробітниця одного з відділів районного управління податкового контролю юридичних осіб Державної податкової інспекції, яка завдала збитків державі на суму 9,6 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, встановлено, що вона підробила довідку про результати перевірки приватного підприємства щодо підтвердження відносин з платником податків - товариством з обмеженою відповідальністю на суму 60,4 млн. грн. На підставі цієї довідки податковим відомством було прийняте рішення про нарахування ТОВ бюджетного відшкодування податку на додану вартість на суму 9,6 млн. грн.

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 366 частини 1 Кримінального кодексу України (службова фальсифікація).