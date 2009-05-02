Загроза грипу A/H1N1: до яких країн не варто їхати

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до країн, де виявлені випадки захворювань на грип A/H1N1.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.

Якщо ж поїздку не можна перенести, то фахівці радять не відвідувати людних місць, уникати користування громадським транспортом, носити чотиришарову марлеву пов`язку або хірургічну маску.

Також МНС рекомендує мінімізувати контакти з хворими свинями. “Хоча немає чітких ознак, що наявні випадки захворювання людей на свинячий грип пов’язані з недавніми або теперішніми грипоподібними захворюваннями свиней, рекомендується мінімізувати контакти з хворими свинями і повідомляти відповідні медичні служби про хворих тварин. Більшість людей заражається через тривалий, тісний контакт з інфікованими свинями”, - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, звертають увагу в МНС, у зв`язку з тим, що вірус грипу A/H1N1 передається переважно повітряно-крапельним шляхом, необхідно виконувати санітарно-протиепідемічний режим, передбачений при епідеміях респіраторних вірусних інфекцій.

Як повідомлялося, на сьогодні випадки зараження грипом A/H1N1 підтвердили власті США, Великої Британії, Ізраїлю, Нової Зеландії, Канади, Іспанії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Данії, Франції, Гонконгу, Італії.