В Одесі затримали чоловіка при спробі продати гранату на ринку (фото)
При проведенні санкціонованого обшуку кімнати одного з місцевих готелів, яку винаймав чоловік, виявлено велику кількість набоїв до автоматичної зброї, а також запал до гранати.
В Одесі правоохоронці 17 вересня затримали зловмисника, який намагався продати гранату на ринку.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.
«36-річного чоловіка було затримано поліцейськими на одному з місцевих ринків, після надходження до поліції інформації від громадян. При ньому була бойова граната без запалу. Зловмисника доставили до відділу поліції», - сказали у відділі.
Зазначається, що при проведенні санкціонованого обшуку кімнати одного з місцевих готелів, яку винаймав зловмисник, співробітники Приморського відділу поліції спільно з експертами-вибухотехніками виявили та вилучили велику кількість набоїв до автоматичної зброї, а також запал до гранати.
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«Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Співробітники поліції проводять перевірку можливої причетності затриманого до скоєння інших злочинів», - доповнили в поліції.
Вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу, проводяться необхідні слідчі дії.