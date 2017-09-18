В Одесі затримали чоловіка при спробі продати гранату на ринку (фото)

В Одесі правоохоронці 17 вересня затримали зловмисника, який намагався продати гранату на ринку.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«36-річного чоловіка було затримано поліцейськими на одному з місцевих ринків, після надходження до поліції інформації від громадян. При ньому була бойова граната без запалу. Зловмисника доставили до відділу поліції», - сказали у відділі.

Зазначається, що при проведенні санкціонованого обшуку кімнати одного з місцевих готелів, яку винаймав зловмисник, співробітники Приморського відділу поліції спільно з експертами-вибухотехніками виявили та вилучили велику кількість набоїв до автоматичної зброї, а також запал до гранати.

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«Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Співробітники поліції проводять перевірку можливої причетності затриманого до скоєння інших злочинів», - доповнили в поліції.

Вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу, проводяться необхідні слідчі дії.