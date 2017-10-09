На Житомирщині пройдуть заходи з вшанування ветеранів АТО до Дня захисника України

До Дня захисника України в Іршанську Житомирської області пройдуть заходи з вшанування ветеранів антитерористичної операції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 14 жовтня, у селищі Іршанськ Хорошівського району проходитимуть заходи з вшанування ветеранів АТО – спортивні змагання з військово-прикладних видів спорту на перехідний кубок, виставка портретів, концерт групи «Ташакор», пригощання кулішом, тощо.

За словами голови громадської організації спілки ветеранів «Патріот» Ігоря Сеня, ці заходи проведуть, щоб вкотре привернути увагу до ветеранів.

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«14 жовтня ми проводитимемо спортивні змагання з військово-прикладних видів спорту, де плануємо започаткувати перехідний кубок. Також буде відкриття художньої виставки, покладання квітів та нагородження ветеранів антитерористичної операції і підприємців, а також святковий концерт групи афганців «Ташакор»», – сказав Сень.

Нагадаємо, День захисника України — свято, що відзначається в Україні водночас з Днем українського козацтва. З 2015 року є державним.