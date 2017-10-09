Київщина стала першою в Україні, де відзначено День бійця територіальної оборони

З ініціативи голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана 7 жовтня 2017 року в усіх районах та містах обласного значення Київської області вперше проведено День бійця територіальної оборони. Починаючи з цього року такий захід буде проводитись щороку в першу суботу жовтня.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган сподівається, що інші регіони України запозичать цю практику, щоб досвід Київщини став основою для закладання співпраці між спільнотою, місцевою владою та ВСУ.

«Київська область стала першою в Україні, що проводить таку масштабну роботу з координації та навчання загонів бійців територіальної оборони. Переконаний, що присутнє на навчанні керівництво Генерального штабу Збройних сил України пересвідчилось особисто, що міцна підтримка нашої армії існує і в тилу. Проводиться системна робота, щоб більше ніж 22 тисячі мешканців Київщини, які зазначені в картотетках військоматів як бійці тероборони, були не на папері, а насправді дієвою силою, здатною захистити державу від агресії, тероризму чи прийти на допомогу громадам під час стихійного лиха», – зазначив Олександр Горган.

Голова Київської ОДА повідомив, що на Київщині райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення разом із місцевими військовими комісаріатами формують 66 загонів оборони та 27 рот охорони. Чисельність особового складу – близько 22 тисяч осіб.

За його словами, проведення даного заходу передбачає максимальне залучення громадян, що приписані військовими комісаріатами до підрозділів сил територіальної оборони, до практичного навчання з військової підготовки, тактичних дій, вивчення матеріальної частини індивідуальної зброї, а також до вогневої підготовки. Особлива увага приділена відпрацюванню техніки оперативної комунікації в умовах настання режимних станів та повної відсутності мобільного та іншого способу зв’язку.

«Ми маємо чітку мету – сформувати потужну і розгалужену спільноту патріотів, які постійно тренуватимуть свої вольові якості і спеціальні навички. Цивільні громадяни, які в буденному житті займаються мирною працею, у вільний час навчатимуться військовій справі, патрулюватимуть вулиці міст і сіл, допомагатимуть рятувальникам у разі стихійного лиха. Ця мета буде досягнута за рахунок системної діяльності державної влади, Збройних сил та громадських організацій. Навчання бійців територіальної оборони Київщини проводитимуться на постійній основі», – зазначив голова Київської ОДА.

Завдяки заходу особовий склад підрозділів територіальної оборони отримав можливість ближче познайомитись між собою, з командирами підрозділів, взводів та рот охорони.

«В Україні система територіальної оборони охоплює понад 300 тисяч громадян. І саме для цих людей на Київщині започатковано відзначення Дня бійця територіальної оборони. Впевнений, що наш досвід буде радо перейнятий усіма областями України», – заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган.