У Кривому Розі скасували виставу через заборону в'їзду до України російському актору

У Кривому Розі вистава «Не бійся бути щасливим», який повинні були показати 6 жовтня, скасували. Причина - заборона Державної прикордонної служби України на в'їзд в країну актору Івану Жидкову. Про це повідомляє 0564 з посиланням на керівництво Криворізького академічного театру імені Тараса Шевченка.

Спектакль був скасований і в інших українських містах.

Всю ніч я провів на допиті.. соррі ,але вистав в Одесі та Миколаєві не буде і взагалі ніяких вистав в Україні з моєю участю,найближчі три роки..депортація A post shared by Іван (@ivancarevich1) on Oct 1, 2017 о 11:01pm PDT

Як вказує Niklife, в Південному регіональному управлінні прикордонної служби заявили, що Жидков в 2016 році нелегально відвідував окупований Крим.

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Двоє інших акторів - учасників вистави - Іван Стєбунов і Ольга Кузьміна - мали право в'їхати в Україну, але не скористалися ним. На своїй сторінці в Instagram актриса написала наступне: «Нас не пустили... Ми нічого не порушили, але нас не пустили».

Відзначається, що Іван Жидков у соцмережі повідомив, що нібито всю ніч він провів на допиті, а в підсумку в'їзд в Україну йому заборонили до 2020 року. На відео-хостингу YouTube можна відшукати відео, датоване 2016 роком, де Жидков стверджує, що був у Криму «в минулому році». Крім того, російське видання «Новий Крим» в лютому 2015 року опублікувало інтерв'ю з Жидковим, де той досить схвально відгукнувся про президента РФ Володимира Путіна.

Раніше російській поетесі Астаховій, яка виступила в Одесі, на три роки заборонили в'їзд в Україну.