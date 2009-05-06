Долар на міжбанку просів

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0050/8,0375, а на 12.00 ціни знизилися до 8,0025/8,0150 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», торги щодо російського рубля стартували котируваннями 0,2428/44, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2430/0,2438. На російському валютному ринку курс долар-рубль підвищився і на 12.00 встановився на рівні 32,8150 (+0,0700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3304/1,3306, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6435/10,7010, на 12.00 ціни знизилися до 10,6430/10,6645.