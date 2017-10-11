Незвична "лав-сторі": Памела Андерсон та українська зірка балету роздяглися для глянцю (фото)

Коли зустрілися "поганий балетний хлопчисько" та секс-бомба – таку незвичну лав-сторі розказали американська акторка та фотомодель Памела Андерсон й українська зірка балету Сергій Полунін.

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Вони знялися в сміливому фотопроекті для журналу King Kong. Причому в деяких сценках, розіграних перед камерою 27-річним Сергієм та 50-річною Памелою, вони голісінькі, пише "ТаблоID".

"Мені подобається грати різних персонажів. Трансформуватися в чийсь образ, зсередини. Це гра. Ти цілком їй віддаєшся. Це так легко, так весело", - поділилася Андерсон.

"Різниця у мистецтві контролю над твоєю енергією. Танець – це великий викид енергії, ти шлеш її назовні, все твоє тіло виконує великі рухи та малі рухи. В акторстві твоє обличчя – сцена, і навіть якась думка може вплинути на те, що відчує публіка…", - сказав Полунін, описуючи різницю між балетом та роботою перед камерою.

На обкладинці глянцю Сергій, у чому мати народила, якщо не рахувати кашкета, злітає над Памелою.