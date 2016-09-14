Наречені не справжні: на День Москви Путіну зробили фотосесію з дівчатами з ескорт-сервісу

10 вересня під час святкування Дня міста в Москві журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смирнов опублікував відео, на якому Володимир Путін ніби випадково зустрічає учасниць міських весіль.

Дівчата просять президента сфотографуватися з ними, він погоджується.

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"Не до наречених, якщо поруч проходить Путін", - прокоментував Дмитро Смирнов своє відео.

Однак ця подія, як і багато "пригод Путіна" зразок виявлення старовинних амфор на дні Чорного моря, виявилося постановкою.

Так, одна з дівчат, користувачка @evgenia_alex, опублікувала фото з Путіним у своєму Instagram, не приховуючи, що весілля у неї не було - на Червоній площі вона "виступала".

Аккаунт дівчини розповідає про те, що вона працює в модельному бізнесі і "вдосконалює" свою зовнішність за допомогою пластичних операцій.

Ще одна "наречена", яку Путін "відволік від наречених", - також модель, і у неї також не було весілля в День Москви. За її публікаціям стає ясно, що організатори "спонтанної" фотосесії з нареченими не подбали про те, щоб на Червоній площі були присутні і женихи.