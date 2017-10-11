Голова Житомирської ОДА перевірив, як ремонтують дороги білоруські підрядники

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні перевірив, як ремонтують Південний обхід білоруські підрядники, які виграли тендер. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Оглянув дорогу керівник області сьогодні, 11 жовтня. «На дорогах Житомирщини працюють білоруські підрядники. Виграли тендер – ремонтують Південний обхід. Сьогодні перевірив, як ідуть роботи. Серйозний підхід, серйозна техніка. Сподіваюся, експертиза підтвердить наші очікування», – сказав він.

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"Білоруська фірма ремонтує ділянку довжиною в 7,2 км на дорозі Т-061, також 6,1 км - на дорозі Р-18 ремонтує український підрядник", - уточнюють в облдержадміністрації.

Нагадаємо, 2 жовтня на Житомирщині відкрили рух через капітально відремонтовану дорогу державного значення Т-06-14 "Глибочиця-Станишівка" через "Калинівку та Клітчин" - так званий Південний обхід.