Одеські злочинці допомагали бажаючим не платити податки

Прокуратура Одеської області направила до суду кримінальну справу відносно організованого злочинного угруповання, що забезпечило ряду бізнес-структур ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах – більш як 14 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, справу порушено стосовно організатора і членів організованого злочинного угруповання, які сприяли суб`єктам господарської діяльності при сплаті податків.

Досудовим слідством, зокрема, встановлено, що ухилення від податків здійснювалося шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій між фіктивними і реально діючими підприємствами.

З метою відшкодування завданих державі збитків на майно обвинувачених накладено арешт.