По всьому Криму люди вийшли на одиночні пікети проти свавілля окупантів (фото)

Окупанти в Сімферополі затримали, щонайменше, чотирьох людей, які вийшли на поодинокі пікети з вимогою зупинити свавілля силовиків, обшуки, арешти і викрадення людей на півострові.

Про це йдеться у повідомленні громадської організації "Кримська солідарність" на сторінці в Facebook.

«Стало відомо, що сьогодні, 14 жовтня 2017 року, по всьому Криму люди вийшли на поодинокі пікети з вимогою зупинити свавілля силовиків, обшуки, арешти і викрадення людей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на плакатах пікетувальників написано: "Кримські татари - не терористи", "Зупиніть свавілля силовиків у Криму", "Свободу політв'язням" і т.п.

Також повідомляється, що деяких демонстрантів почали затримувати поліцейські.

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«Надійшла інформація про нові затримання у Сімферополі. Затримали: Руслана Сулейманова біля ресторану «Алем», Меджита Абдурахманова біля авторинку "Туча", Руслана Гостєва біля бородинського кільця. Всіх їх доставлено до Київського райвідділу о 12:50», - повідомляють правозахисники.

Крім того, в Сімферополі на вул. Героїв Сталінграда забрали пікетника Люманова Мемета.

«У грубій формі його "запихали" у поліцейську машину. Все це сталося за кілька хвилин. Судячи з усього, його доставили на Павленка. Він стояв з плакатом: «Мусульмани Криму - ваші сусіди, а не терористи», - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначають правозахисники, за словами очевидців, багато з проїжджаючих повз зупинялися і цікавилися в учасників пікетів, що відбувається. Дізнавшись подробиці, вони тиснули їм руки і їхали далі.

«На наш погляд, це показує, що багато жителів Криму незадоволені свавіллям з боку силовиків, і вони солідарні з пікетувальниками», - резюмують у "Кримській правозахисній групі".

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня кримський адвокат і правозахисник адвокат Еміль Курбедінов заявив про посилення репресій стосовно кримських татар і українців у тимчасово окупованому Росією Криму.

Протягом вересня на півострові за результатами несправедливих судових процесів були винесені вироки трьом політичним і громадським діячам за їх критику російської окупації і анексії Криму. 13 жовтня так званий «суд» у Сімферополі на два місяці заарештував шістьох затриманих у Бахчисараї кримських татар.