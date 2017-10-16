Викрали і прикували ланцюгом: в Одесі злочинці тримали в заручниках чоловіка через борг

В Одесі сьогодні патрульні поліцейські врятували чоловіка, якого викрадачі незаконно позбавили волі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління патрульної поліції Одеси.

«Вчора близько 22.00 патрульні отримали інформацію про викрадення людини в Київському районі міста. У телефонній розмові заявниця пояснила інспекторам, що зловмисники викрали і утримують у заручниках її цивільного чоловіка, поки він не розрахується з боргом», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили ймовірне місцезнаходження потерпілого і почали пошуки.

Під час обстеження прилеглої території гаражного комплексу поліцейські виявили підсобне приміщення, з якого чулися крики про допомогу.

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«У цьому приміщенні і знаходився викрадений чоловік, прикутий ланцюгом за шию до стіни. Заручника звільнили. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для проведення необхідних процесуальних дій», - додали в прес-службі.

Відомості про подію внесено до ЄРДР з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за статтею 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України.

Як уточнили в регіональному главку Національної поліції, зараз слідчі вживають заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину.