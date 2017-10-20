Поклонська прокоментувала інформацію про наявність у неї українського громадянства

16:37, 20 жовтня 2017
Суспільство
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Поклонська заявила, що українського громадянства її позбавив екс-президент Янукович після втечі з України.

Поклонська заявила, що у неї тільки одне громадянство / фото УНІАН

Зрадниця України так звана «депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Наталія Поклонська заявила, що у неї є тільки громадянство Росії.

За її словами, з українського громадянства вона нібито вийшла ще в 2014 році за указом президента Віктора Януковича, після втечі останнього з країни, передає «РИА Новости».

"Я хочу поставити крапку в цьому питанні раз і назавжди: я є громадянкою РФ, бо 21 березня 2014 року в установленому порядку президент України Віктор Федорович Янукович підписав указ про вихід з громадянства України Поклонської та інших працівників прокуратури Республіки Крим... Поклонська і інші співробітники прокуратури Республіки Крим набули громадянство РФ", – заявила Поклонська журналістам.

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"Іншого не маю, тож нехай вони не хвилюються і не переживають", – заявила вона.

Раніше «Українська правда» з посиланням на відповідь Адміністрації президента (АП) на запит народного депутата Сергія Лещенко повідомила про те, що Наталя Поклонська досі залишається громадянкою України.

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Теги: #Громадянство Поклонської#Поклонська в Росії