Жахлива ДТП у Харкові: після оголошення вердикту суду Зайцева розплакалася, коментувати почуте не стала (відео)

Два місяці тримання під вартою без права внесення застави призначив суд Олені Зайцевій, яка була за кермом Lexus, що врізався в натовп пішоходів у Харкові. Щонайменше до 16 грудня дівчина пробуде в слідчому ізоляторі, йдеться в сюжеті ТСН.

Рішення суду Зайцева вислухала стоячи без сліз, але одразу після оголошення вердикту розплакалася. Коментувати почуте вона не стала. Прокуратура рішенням цілком задоволена, натомість адвокат – ні. Захист клопотав про домашній арешт, посилаючись на брак доказів провини Зайцевої, а також її поганий стан здоров’я.

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Однак чи оскаржуватиме це рішення у апеляції, адвокат ще не вирішила. "Я повинна обговорити це зі своєю клієнткою", - пояснила вона.

Після обрання запобіжного заходу в суді розпочалось ще одне засідання, яке стосується Зайцевої. Там розглядають клопотання про арешт майна, зокрема автомобіля, який потрапив у ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген-Туарег". Від отриманого удару автомобіль "Лексус" викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент знаходилися десятки пішоходів. Водії авто залишилися живі. В результаті ДТП загинуло 5 осіб, ще 6 госпіталізовані.

Слідчими органами порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Зазначимо, що порушення цієї статті карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За словами начальника Харківської обласної поліції Олега Беха, дівчина, яка була за кермом "Лексуса", чотири рази притягувалася до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху за ч. ч. 1, 3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення в 2016 році і двічі - з початку цього року.