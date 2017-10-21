У Києві СБУ вилучила арсенал зброї та боєприпасів
Оперативники вилучили три автомати Калашникова, два карабіни, пістолет "ТТ", два пістолети системи "Наган", сигнальний пістолет, два глушники, оптичний снайперський приціл та 4,5 тисячі набоїв.
У Святошинському районі Києва виявлено та вилучено велику кількість вогнепальної зброї і боєприпасів, повідомляє Служба безпеки України на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожСБУ встановила причетність російської військової компанії до конфлікту на Донбасі
"Мешканець столиці організував бізнес з продажу зброї та боєприпасів під виглядом інтернет-магазину з реалізації військових аксесуарів та спорядження. Зловмисник збував боєприпаси та комплектуючі до вогнепальної зброї, у тому числі привезені з району проведення АТО, клієнтам з усіх регіонів України", - повідомили у СБУ.
Під час проведення обшуків за місцем проживання та у гаражному приміщенні зловмисника, оперативники спецслужби виявили три автомати Калашникова, два карабіни, пістолет "ТТ", два пістолети системи "Наган", сигнальний пістолет, два глушники, оптичний снайперський приціл, та майже чотири з половиною тисячі набоїв різного калібру.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.