В Одесі чоловік влаштував у гаражі підпільну майстерню з переобладнання зброї

В Одесі правоохоронці ліквідували підпільну майстерню з переобладнання стрілецької зброї. Як повідомили УНІАН в Управлінні СБ України в Одеській області, діяльність нелегальної майстерні співробітники спецслужби та поліції припинили вчора, 19 жовтня.

Зокрема, встановлено, що місцевий житель через закриті групи в Інтернеті приймав замовлення на реставрацію й переобладнання зброї на бойову.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника та в його майстерні, обладнаній у гаражі, оперативники вилучили два пістолети-кулемети Шпагіна, гвинтівку Мосіна та майже 120 деталей для відновлення зброї.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

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