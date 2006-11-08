Балогу оптимізм Януковича не радує

Секретаріат Президента України занепокоєний надто оптимістичними макроекономічними показниками проекту держбюджету на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу для ЗМІ керівник Головної служби соціально-економічної політики Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

За інформацією О.ШЛАПАКА, розрахунки, проведені Секретаріатом, міжнародними фінансовими організаціями та незалежними експертами сходяться на тому, що ВВП у 2007 році не сягне прогнозованих урядом 6,5%, склавши натомість 4,2–4,5%. «Ми ще раз закликаємо уряд уважно оцінити складові такого зростання і подумати над тим, чи не занадто оптимістично ми дивимося в рік наступний щодо показника ВВП», – цитує О.ШЛАПАКА прес-служба Президента України.

Про «тривожну тенденцію» говорить і прогнозований дефіцит бюджету наступного року на рівні 2,55%. На думку О.ШЛАПАКА, це не лише призведе до зростання внутрішнього і зовнішнього боргу держави, а й викличе бажання політичних сил, які впливають на формування бюджету, збільшити частину його видатків за рахунок дефіциту. Президент переконаний, що максимальний рівень дефіциту, який дозволить збалансувати бюджет наступного року, – 2%.

Також принциповим для Секретаріату Президента є те, що проект державного бюджету передбачає надто великі повноваження уряду щодо ручного розподілу значної частини ресурсів і, в першу чергу, це стосується інвестиційної активності уряду, а також інвестиційних проектів в регіонах.

О.ШЛАПАК зауважив, що проектом держбюджету повертається старий механізм, але трохи змінюється формулювання, відповідно до якого кошти виділятимуться за пропозиціями народних депутатів. За його словами, правильніше було б залишити норму, що це має вирішувати Верховна Рада. «Ми наполягаємо на тому, щоб, як це робилося в попередні роки, ці проекти були покладені на стіл в Бюджетний комітет Верховної Ради, і потім парламент, а не хтось інший, має приймати рішення, чи будемо ми в наступному році фінансувати той чи інший інвестиційний проект на території», – сказав О.ШЛАПАК.

Що стосується інвестиційної активності уряду, Президент ще раз наголошує, що оптимальне використання ресурсів відбуватиметься за допомогою контролю державних банків. «На нашу думку, треба вийти на збільшення статутних капіталів державних банків з подальшим дорученням їм фінансувати ті проекти, які держава вважає інвестиційно важливими. В іншому разі, ми ризикуємо відійти до часів, коли уряд фактично виступав прямим кредитором, і нічого доброго з того не вийшло», – сказав О.ШЛАПАК.

Також О.ШЛАПАК розкритикував надання урядові права видачі державних гарантій. Він вважає, що це колосальний ризик для бюджету. «Ми, як держава, довели, на превеликий жаль, свою неспроможність виступати прямим кредитором протягом останніх років, і я не розумію, звідки впевненість у уряду, що сьогодні це йому вдасться зробити краще, ніж попереднім урядам», - сказав він.

Крім того, О.ШЛАПАК зазначив, що Секретаріат Президента турбує ситуація з податковими новаціями. Він закликав припинити практику порушення Бюджетного кодексу, який забороняє вносити зміни в податкове законодавство після 15 серпня, тобто за півроку до нового бюджетного року. Він вважає ці правила суворими, але правильними.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Верховна Рада прийняла до розгляду проект державного бюджету на 2007 рік.

6 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Кабінету Міністрів з проханням доопрацювати державний бюджет на 2007 рік, врахувавши ряд пропозицій глави держави. В іншому разі він буде змушений накласти вето на закон про бюджет.

31 жовтня парламент ухвалив проект держбюджету на 2007 рік у першому читанні.