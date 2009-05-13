Більша частина хворих на «свинячий» грип не потребує госпіталізації

Більша частина хворих на грип A/H1N1 не потребує госпіталізації.

Про це УНІАН повідомили в Центрі новин ООН.

Зазначається, що станом на 12 травня із 30 країн світу надійшли повідомлення про 5 тис. 251 випадок інфікування грипом A/H1N1. У Мексиці зареєстровано 2 тис. 59 лабораторно підтверджених захворювань. 56 осіб померли. У США вірус вразив 2 тис. 600 осіб з трьома фатальними результатами. По одному смертельному результату зареєстровано в Канаді і Коста-Ріці. У Канаді вірусом заразилися 330 осіб.

При цьому ВООЗ звертає увагу, що захворювання протікає як у легкій, так і у важкій формах. Зазвичай у осіб, що заразилися вірусом A/H1N1, спостерігається температура і першіння в горлі, але при важкій формі грип супроводжується пневмонією, яка вимагає штучної вентиляції легенів за допомогою дихального апарату.

ВООЗ звертає увагу на той факт, що в США і Мексиці дві групи населення виявилися вражені вірусом. Перша - це особи з хронічними захворюваннями, такими як ослаблена імунна система або діабет. Друга - раніше здорові діти і молоді люди. Експертам поки що не відомі причини його дії саме на ці категорії осіб.

ВООЗ підкреслила, що більша частина хворих не потребує госпіталізації або антивірусних медикаментів. При цьому Організація налолегливо рекомендує не приймати аспірин у разі захворювання, оскільки він може викликати синдром Рея.

За даними ВООЗ, в Мексиці і США госпіталізації потребують від 9% до 10% всіх хворих.