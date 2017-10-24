Жахлива ДТП в Харкові: журналісти спробували дізнатися причину аварії (відео)

Вся країна досі переживає і обговорює харківську аварію. Журналісти програми "Гроші" спробували з’ясувати, що ж сталося насправді.

Як відомо, аналіз сечі підозрюваної у смертельній ДТП у Харкові Олени Зайцевої показав, що вона вживала опіати. Прокурор запитав у Зайцевої, чи вживала вона медпрепарати, однак дівчина відповіла, що не вживала. Проте адвокат каже, що вони могли потрапити до організму через вживання заспокійливого після аварії.

У той же час, за словами лікаря-нарколога, сучасних заспокійливих препаратів з опіатами не існує. Є деякі ліки, що продаються тільки за рецептом, але при їх прийомі не рекомендується керування транспортними засобами.

Читайте також"Її збирали по частинах": друг родини Зайцевих розповів про страшну аварію з винуватицею ДТП

Отже, журналісти визначили швидкість автомобіля - на кадрах, які з’явилися в мережі після аварії видно, що "Лексус" в Харкові доїжджає від "Дитячого світу" до Площі Конституції за 7 секунд. Відстань між цими точками 230 метрів, тобто маємо 33 метри за секунду, або майже 120 км/год. Це середня швидкість кросовера.

"Фольксваген" же після старту проїхав приблизно 10 метрів, що відповідає швидкості 36 км/год. А чи міг водій "Туарега" вискочити на червоний - уважні користувачі соцмереж твердять, що він точно порушував: на перехресті зупинився запізно і наїхав на стоп лінію, але інші відповідають, що в такому випадку він не бачив світлофора і рушив із потоком, радше за все йому просто почали сигналити нетерплячі.

Читайте такожПоліція шукає свідків резонансної ДТП у Харкові (фото)

Слідчі провели експеримент, а результати обіцяють за 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня, суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, в матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.