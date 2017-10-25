На Дніпропетровщині через холод у класах школярі достроково пішли на канікули (відео)

Через холоднечу у класах на канікули достроково пішли школярі на Дніпропетровщині. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Рішення ухвалила міська комісія Новомосковська, щоб не допустити порушення санітарних норм та відтак зростання захворюваності на вірусні інфекції. Опалення у школах досі немає, при тому, що повітря на вулиці не перевищує семи градусів удень та двох уночі.

Тож у класах занадто зимно для навчального процесу. Мерзнуть учні і в павлоградських школах.