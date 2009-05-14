Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, картки яких проблемних банків обслуговуються і де з них можна зняти гроші

Родовід Банк

З 28 квітня повноцінно запрацювали емітовані Родовід Банком карти міжнародної платіжної системи VISA. Зняти з них можна не більше 50 гривень на день. Такі ж ліміти встановлені на зняття готівки з карт Master Card. У торгівельній мережі картами банку можна розрахуватися на суму до 300 гривень на день.

У прес-службі банку повідомили, що вчора в Києві було завантажено 50 банкоматів, до кінця місяця їх кількість повинна зрости в два рази - до 100 банкоматів. «Найближчим часом картковий відділ складе список завантажених банкоматів і він з`явиться на сайті», - повідомили в прес-службі.

«Надра»

Ліміти на зняття готівки з банкоматів банку не мінялися - 1000 гривень на добу із зарплатних, пенсійних і соціальних карт і 100 гривень - з депозитних. У банкоматах інших установ з карт банку «Надра» можна зняти до 50 гривень на день. У торговій мережі можна розрахуватися на суму до 1000 гривень, якщо це зарплатні, пенсійні або соціальні карти, і на 50-100 гривень (залежно від типу карти), якщо депозитні.

Дізнатися про наявність коштів у банкоматах можна на офіційному сайті банку «Надра». Вчора за станом на 10.00 в Києві було завантажено три банкомати: один - за адресою вул. Артема, 15, і два - у відділенні по вул. І.Кудрі, 32. Всього по Україні вчора працювало 628 банкоматів «Надра».

«Київ»

Банк, як і раніше, виплачує з карток по 100 гривень на день. Причому таку суму можна зняти тільки в «рідних» банкоматах установи, в банкоматах інших банків слід запрошувати 90 гривень, оскільки 10 гривень складе комісія за зняття. Вчора в Києві працював тільки один банкомат банку у відділенні «Троєщина» за адресою вул. Братиславська, 52. Дізнатися, які банкомати фінустанови завантажені готівкою, можна за телефоном (044) 270-58-48.

Укрпромбанк

«Кожного ранку банкомати в головному офісі банку по бул. Л.Українки, 26, завантажуються», - повідомили в колл-центрі банку. З них можна зняти до 500 гривень на день за пенсійними картами і до 1000 гривень - за всіма іншими. Інформацію про завантажені банкомати в колл-центрі не надають.

«Арма»

З моменту введення тимчасової адміністрації всі виплати банку припинені, карткові рахунки також не обслуговуються. «Робота карток нашого банку тимчасово припинена. Вона поновиться після ухвалення тимчасовою адміністрацією відповідних рішень і встановлення лімітів на зняття готівки», - повідомила начальник управління стратегічного маркетингу банку Людмила Короткова. Коли адміністрація ухвалить рішення про відновлення роботи карток, в банку не уточнюють.

Трансбанк

Зняти кошти з картки банку або розплатитися нею в торговій мережі не вийде. Близько двох місяців платіжні карти Трансбанку не приймаються ні банкоматами, ні POS-терміналами. Щоб зняти зарплату, яка була перерахована на картковий рахунок, необхідно звернутися у відділення банку по вул. Червоноармійській, 88, в кабінет 301. «Вам треба буде написати заяву, невеликі суми - до 500 гривень - виплачуються одноразово, великі суми розбиваються на декілька днів», - говорить співробітниця банку.

«БІГ Енергія»

Платіжні карти банку поки обслуговуються тільки через платіжні термінали, встановлені у відділеннях фінустанови. Виплата готівки проводиться через каси банку. «Тимчасова адміністрація планує відновити нормальний режим обслуговування платіжних карт найближчим часом», - заявили в прес-службі.

«Національний кредит»

Одержати гроші з картки банку можна тільки у відділенні по Тургенєвській, 52/58. «У наших банкоматах грошей поки немає», - повідомили у відділі платіжних карт «Національного кредиту». Добовий ліміт за операціями з платіжною картою - 300 гривень. Дізнатися, які банкомати завантажені готівкою, можна за телефоном (044) 486-16-70.