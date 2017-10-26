Як ДТП у Харкові зламала життя цілій родині: чоловік загинув на місці, його дружина - у тяжкому стані, її сестра померла у лікарні (фото)

У Харкові кількість загиблих внаслідок ДТП на вулиці Сумській зросла до 6, в лікарні померла одна з постраждалих Діана Берченко.

Ця кривава аварія зламала житті цілій родині. Так, на місці ДТП загинув чоловік Олександр Євтєєв, а його дружина Оксана Берченко (Євтєєва) та її сестра Діана Берченко у важкому стані потрапили до лікарні.

Ще вчора, 25 жовтня, наречений Діани Берченко Юрій Фоменко розповідав, що її сестру Оксану відключили від всіх приладів. За його словами, обом вже дозволяли додаткове харчування, компот, бульйони, овочевий суп.

Крім того, Фоменко говорив, що Діану у понеділок відключили від апарата штучної вентиляції легенів: "Тобто серце, легені — все працює саме вже. Нервова система нібито почала реагувати, бо на зовнішні подразники є якась реакція, руки-ноги ворушаться трохи. Повіки тремтять".

"Оксана тільки отямилася, Діаночка у важкому стані й прогнозів ніхто не дає. Нашій родині звичайні люди допомагають", - говорив 25 жовтня батько сестер Берченко Ігор Анатолійович.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. На місці ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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