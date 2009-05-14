На Донеччині відкрито пам'ятник борцям за Радянську владу

На залізничній станції Мушкетово у Донецькій області відкритий відновлений пам`ятник «Братська могила борців за Радянську владу».

Про це повідомили УНІАН в управлінні по взаємодії зі ЗМІ Донецької залізниці.

За словами начальника Донецької магістралі Миколи СЕРГІЄНКА, відновлення пам`ятника стало можливим завдяки зусиллям архітекторів і будівельників Донецької залізниці, а також ініціативі ветеранів Будьонівського району Донецька і ветеранів-залізничників при підтримці міської ради Донецька.

«Будь-яка країна має свою історію, і дуже важливо пам`ятати і знати її. Люди, які не знають істинного минулого, не зможуть мати світлого майбутнього. Саме тому сьогодні ми вшановуємо пам`ять бійців, які боролися за радянську владу», – сказав Н.СЕРГІЄНКО.

Довідка УНІАН: У 1918 році в селищі Мушкетово білогвардійці розстріляли 16 робітників. Їх прізвища невідомі. У 1958 році на їхній могилі був встановлений пам`ятник, присвячений подіям громадянської війни 1918-1920 років. У 2008 році пам`ятник був зруйнований.