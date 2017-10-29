Україна перейшла на зимовий час: головний годинник країни переводили не в Києві

Україна перейшла на зимовий час, перевівши годинники на годину назад. При цьому, за переведення стрілок найточнішого годинника країни відповідають у першій столиці – Харкові, пише ТСН.

Саме у Харкові знаходиться найточніший прилад для слідкування за часом – хронометр. Дані з нього йдуть до міжнародного бюро мір і ваги, де визначають найточніший світовий час.

Читайте такожПерехід на "зимовий" час: коли переводять годинники в Україні

«Вважається, що в Україні час київський, але насправді він харківський», - заявив начальник головного центру служби єдиного часу еталонних частот України Едуард Корецький.

Як повідомляв УНІАН раніше, зміна біоритму негативно впливає на внутрішній стан людей. В період зміни часу зростає ризик інсульту. Необхідно близько 2 тижнів, щоб перелаштуватися на новий ритм. У цей час майже половина населення страждає від безсоння.

Після переведення стрілок лікарі радять прокидатися за старим часом, не засиджуватися на роботі допізна, харчуватися повноцінно, більше перебувати на повітрі в обідню пору.