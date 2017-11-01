Похорон Окуєвої: зібралися близько сотні близьких та побратимів, чергують навіть автоматники та вибухотехніки (фоторепортаж)

У Дніпрі ховають добровольця Аміну Окуєву, яку застрелили два дні тому під Києвом.

На цвинтарі зібрались близько сотні близьких та побратимів загиблої. Поховання відбувається за посиленої охорони поліції, чергують навіть автоматники та вибухотехнічна служба, передає ТСН.

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Прощання з добровольцем рідні провели у вузькому родинному колі, навіть не запрошуючи друзів, щоб уникнути терактів. Мати та чоловік Аміни нині під посиленою охороною правоохоронців. Через те, що похорон тримався у секреті, в ЗМІ з'являлись повідомлення по те, що поховання вже відбулося.

Як повідомляв УНІАН, увечері 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої та її чоловіка, колишнього командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область). Жінка загинула. Чоловік отримав поранення.

За фактом вбивства Окуєвої зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою п. 11 ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.