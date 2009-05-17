Пам’ятник полеглим в Афганістані відкрили в Івано-Франківську

Сьогодні в Івано-Франківську урочисто відкрили пам’ятник прикарпатцям, полеглим в Афганістані.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятник відкрили у парку воїнів-інтернаціоналістів. На відкриття прибули делегації ветеранів-афганців з усіх регіонів України та міста Севастополя, матері загиблих, керівники Івано-Франківської області та міста Івано-Франківська, лідери громадських і партійних організацій. Священики освятили пам’ятник та відслужили панахиду за загиблими.

Ветерани тримали в руках портрети 83 полеглих в Афганістані прикарпатців.

На віче біля пам’ятника згадали поіменно всіх тих, хто не повернувся з війни, хвилиною мовчання. Військовослужбовці салютом вшанували пам’ять прикарпатців. До пам’ятника поклали вінки і живі квіти.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК на віче закликав присутніх пам’ятати уроки цієї війни, аби «ніколи не повторити цю безглузду війну».

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС подякував ветеранам за подвиг, закликавши берегти пам’ять про побратимів «цієї жорстокої» війни.

Голова української Спілки ветеранів Афганістану генерал-майор Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ наголосив, що «ця війна закінчилася і не поразкою і не перемогою». Тому що, сказав він, «вона (війна) не була потрібна ні афганському народу, ні народу тодішнього Радянського Союзу». Він повідомив, що це вже 38-й пам’ятник в Україні воїнам-афганцям. «Вони повинні нагадувати політикам про війну і бути застереженням, аби її не допустити», - додав він.

С.ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ подарував Івано-Франківській обласній організації Спілки ветеранів Афганістану ікону Христа Спасителя.

На віче також виступила мати солдата Клюка, яка 25 років тому отримала повідомлення, що її син без вісти зник в Афганістані при виконанні службових обов’язків, і яка досі чекає на його повернення.

Після віча відбулося частування кашею з польової кухні та концерт «Дорогами Афганістану».

Довідка УНІАН. Вартість пам’ятника понад 250 тис. грн. Для його спорудження були залучені в основному спонсорські кошти.

Лише в Івано-Франківську нині проживає 1400 ветеранів-афганців.