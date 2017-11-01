У Києві затримали авто із гранатометами і арсеналом боєприпасів (фото)

У Києві поліцейські затримали автомобіль, у якому 50-річний чоловік перевозив гранатомети та боєприпаси.

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Як зазначається, правоохоронці зупинили автомобіль марки «Форд Транзит» через те, що водій ввечері їхав із вимкненими фарами. Під час спілкування із водієм правоохоронці помітили у салоні іномарки підозрілі предмети, схожі на боєприпаси.

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«Оглянули автомобіль та виявили два гранатомети, кілька тисяч патронів різного калібру, які лежали у металевих коробках та дерев’яних ящиках, шість магазинів та два ножі, 6 гранат та запали до них», - поінформував начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Окрім цього, правоохоронці виявили 40 предметів, схожих на підствольні гранати ВОГ-25. У подальшому поліцейські провели огляд помешкання чоловіка та вилучили кілька сотень патронів.

Чоловік пояснив, що привіз боєприпаси із зони АТО, де раніше служив у складі добровольчого батальйону. Він зберігав їх у своєму гаражі поруч із будинком, але вирішив перевести у село в сусідню область для подальшого зберігання. Вилучені предмети направлено на експертні дослідження.

Поліцейські затримали чоловіка. Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.