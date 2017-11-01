Голова Одеської ОДА Степанов заявив про вичерпання конфлікту на військовому аеродромі "Шкільний"

Конфлікт на військовому аеродромі "Шкільний" вичерпано – сторони виконують домовленості, досягнуті на зустрічі в Одеській ОДА 30 жовтня. Військових, які допустили несанкціоноване проникнення на територію режимного об'єкту, притягнуть до відповідальності, а будівельники демонтують скандальну огорожу. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

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"Я вважаю події минулої неділі на аеродромі "Шкільний" неприпустимими. Земля, яка належить армії, недоторканна. По суті, комерційній структурі тимчасово була потрібна невелика ділянка землі для будівельних робіт. Але використовувати її можна тільки з дозволу військових. І так, щоб це не виглядало актом приниження армії. Я радий, що домовленості, досягнуті в понеділок, виконуються. Огорожу демонтують. Компанія забудовника відправила в Міноборони лист на погодження, і його вже підписали. Ми допоможемо військовим оформити всі документи на землю", - сказав голова ОДА.

Нагадаємо, раніше голова Одеської ОДА Максим Степанов взявся за врегулювання конфлікту, що виник через зведення будівельною компанією огорожі на території військового аеродрому "Шкільний" без погодження з Міноборони. На екстреній нараді 30 жовтня в Одеській ОДА сторони конфлікту домовилися припинити неузгоджені дії.