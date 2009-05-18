«Газ Фірташа» засвітився в розрахунках між Нафтогазом і Газпромом?

ВАТ «Газпром» у січні-березні продав Україні на 11 млрд. куб. м газу більше, аніж оголошував раніше. Саме стільки недорахувалася на початку року швейцарська RosUkrEnergo, 45% акцій якої контролює Дмитро ФІРТАШ, пише сьогодні російська газета "Ведомости".

Як зазначає видання, у I кварталі 2009 року «Газпром» продав Україні 13,5 млрд. куб. м газу, сказано в його звіті щодо РСБО. Раніше керівники «Газпрому» та «Нафтогазу України» не раз заявляли, що в січні-березні постачання в Україну становило лише 2,5 млрд. куб. м. Виходять «зайві» 11 млрд. куб. м. Що це за газ, представники «Газпрому» коментувати відмовилися. Але такі самі об`єми пального втратила на початку року в українських сховищах швейцарська RosUkrEnergo (RUE, 50% — у «Газпрому», 45% — у Д.ФІРТАША ).

11 млрд. куб. м газу — це понад 4 млрд. дол. за нинішньою ціною «Газпрому» для Європи. І їх перехід від RUE до «Нафтогазу» спричинив великий скандал в Україні, нагадує газета. У січні ц.р. «Газпром» виключив RUE зі схеми постачання газу в Україну, продав «Нафтогазу» борги трейдера на 1,7 млрд. дол., «Нафтогаз» заявив, що отримав і право власності на весь газ RUE в ПСГ, хоча «Газпром» заперечував, що операція це передбачала. Щоб газ дістався «Нафтогазу», він повинен був його розмитнити, а для цього — отримати документи, які підтверджували б права на газ. Тобто контракт із кимось з імпортерів (такими могли бути тільки RUE або «Газпром»). Тому українська компанія спочатку продала «Газпрому» якісь 11 млрд. куб. м газу і того ж дня викупила їх назад, одержавши головне — папір зі стороною договору. Так цю частину історії описували українські ЗМІ, і зокрема «Українська правда», яка публікувала навіть копії банківських проводок. «Газпром» цю історію не коментував. Зате це зробила український прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО: 11 млрд. куб. м газу, які раніше належали RUE, «Україна чесно купила в “Газпрому” і заплатила гроші», казала вона в лютому (цитати згідно з УНІАН).

Сума обох операцій з другої частини історії, за даними ЗМІ, становила ті самі 1,7 млрд. дол. Таку операцію готували, казали «Ведомостям» джерела, близькі до RUE і «Газпрому». Але російський концерн закон не порушував, стверджував його працівник: операція могла бути безглуздою, але не підсудною. У самого «Нафтогазу» теж були достатні запаси в ПСГ, «Газпром» формально купував газ українського холдингу, пояснював співрозмовник видання. Представники «Нафтогазу» та «Газпрому» це не коментують. «Нафтогаз» у результаті розмитнив газ.

RUE ще в січні подала два позови проти «Нафтогазу» в стокгольмський арбітраж: про виплату боргу майже на 600 млн. дол. (пені за прострочення платежів 2008 р., «Нафтогаз» їх не визнає) і про примушення виконати транзитний договір, включаючи підйом газу з ПСГ. А позов до «Газпрому» та «Нафтогазу» за їхньою останньою операцією навряд чи можливий, вважає партнер юркомпанії Goltsblat BLP Антон СИТНИКОВ: виходячи з тих даних, які відомі, підстав для нього немає. Адже навіть якщо в «Нафтогазу» не було своїх 11 млрд. куб. м газу в ПСГ, будь-який продукт можна продати наперед, з постачанням у майбутньому. А отже, навряд чи можливо визнати операцію «Нафтогазу» та «Газпрому» вдаваною, зазначає юрист.

З представником RUE у вихідні сконтактувати не вдалося. Представник Group DF, яка управляє активами Д.ФІРТАША, коментувати можливість подання позову не став. Він лише зазначив, що компанія, як і раніше, наполягає: у RUE були й залишаються 11 млрд. куб. м газу в українських ПСГ, і лише RUE могла їх комусь продавати.

За даними "Ведомостей", газовий трейдер RosUkrEnergo засновано в 2004 р. (швейцарський Цуг), у 2006–2008 рр. – ексклюзивний агент «Газпрому» з постачання імпортного газу в Україну, з 2009 р. виключений з цієї схеми. Акціонери: по 50% у «Газпрому» і швейцарської Centragas Holding (90% останньої – у Group DF Д.ФІРТАША). Фінансові показники (МСФО, 2008 р., дані «Газпрому»): виручка – 373 млрд. крб., прибуток – 22,5 млрд. крб.