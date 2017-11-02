На Дніпропетровщині суд заарештував без права внесення застави 5 нападників на виборчу дільницю

Суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області 1 листопада обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави п’ятьом підозрюваним у нападі на виборчу дільницю в с. Майське.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Зазначається, що всі п’ятеро затриманих віком від 20 до 25 років, проживають у м. Дніпро та області.

У поліції повідомили, що четверо зловмисників було затримано 30 жовтня в порядку статті 208 КПКУ. Наступного дня затримано ще одного підозрюваного.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня близько 18:30 на виборчу дільницю у с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області зайшли невідомі особи, які пошкодили майно, кинули димові шашки та намагалися пошкодити виборчу документацію, зокрема урни з бюлетенями. При цьому постраждали троє поліцейських, які охороняли виборчу дільницю.

Усього до Синельниківського відділу поліції було доставлено 24 особи.

Стосовно події відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України.