Зухвалий напад на виборчу дільницю: поліція затримала 24 людей із арсеналом зброї

Поліція затримала 24 людини, підозрюваних у нападі на виборчу дільницю у селі Майське Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це у Facebook інформує Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

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"Зловмисники на семи автомобілях намагалися втекти. Їхнє місцезнаходження встановлено в рамках реалізації оперативного плану "Перехоплення". На посаді автомобілі були зупинені, а підозрювані затримані і доставлені в Синельниковское відділення поліції. Під час огляду автомобілів виявлено велику кількість зброї", – сказано в повідомленні.

Слідство ведеться за ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, на виборчу дільницю, де проходило голосування, група близько 20 осіб напала близько 18.30. За інформацією правоохоронців, вони побили вікна, пошкодили майно і втекли на автомобілях, кинувши димові шашки. В ході нападу тілесні ушкодження отримали двоє поліцейських.