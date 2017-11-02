У Житомирі адвокати підозрюваного у держзраді журналіста просять суд відпустити його під домашній арешт

У Житомирі адвокати журналіста, підозрюваного у державній зраді, просять суд відпустити його під домашній арешт. Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Будинку правосуддя Корольовський райсуд Житомира продовжив слухання справи стосовно місцевого журналіста, який підозрюється в тому, що за вказівкою російських кураторів готував та поширював антиукраїнські матеріали.

Під час судового засідання адвокати вимагають змінити йому запобіжний захід – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Таке клопотання захисники мотивують тим, що маленька донька і дружина журналіста потребують його допомоги.

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Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Корольовський районний суд Житомира розпочав слухання справи стосовно місцевого журналіста, який підозрюється в тому, що за вказівкою російських кураторів готував та поширював антиукраїнські матеріали.

За даними правоохоронців, у своїх матеріалах блогер обґрунтовував законність зміни меж території і державного кордону України, «справедливість» анексії Криму Росією, створення терористичних псевдодержавних утворень на сході України, аргументував необхідність незаконного приєднання окремих регіонів України до інших держав, поширював інформацію щодо збору коштів та матеріального забезпечення для так званих «ополченців Донбасу».

2 серпня Корольовський районний суд Житомира заарештував блогера без права внесення застави.

Йому було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.