Ремонт або цінна земля біля моря: в Одесі з санаторію "Ластівка" спішно вивозять дітей (відео)

Єдиний міський протитуберкульозний дитячий санаторій "Ластівка" в Одесі закриває двері. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У департаменті охорони здоров'я кажуть, що це тимчасово, на ремонт. Але батьки хворих дітей вважають, що назавжди. Свої зауваження пояснюють тим, що санаторій займає чотири гектари чорноморського узбережжя.