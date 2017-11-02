Ремонт або цінна земля біля моря: в Одесі з санаторію "Ластівка" спішно вивозять дітей (відео)
18:45, 02 листопада 2017Суспільство
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У департаменті охорони здоров'я Одеси кажуть, що це тимчасово, на ремонт.
Єдиний міський протитуберкульозний дитячий санаторій "Ластівка" в Одесі закриває двері. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
У департаменті охорони здоров'я кажуть, що це тимчасово, на ремонт. Але батьки хворих дітей вважають, що назавжди. Свої зауваження пояснюють тим, що санаторій займає чотири гектари чорноморського узбережжя.
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