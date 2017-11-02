В Одесі горів санаторій

У курортній зоні Одеси згорів двоповерховий корпус санаторію «Червоні зорі». Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 1 листопада о 21:42 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території санаторію «Червоні Зорі», розташованому по вул. Бернардарцці - район Великого Фонтану.

Після прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу о 21:57 на місце було встановлено, що горить двоповерховий дерев'яний недіючий корпус санаторію на загальній площі 500 кв. м. О 22:53 пожежу було локалізовано і о 00:56 ліквідовано.

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До гасіння пожежі залучалося 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 32 чоловіки особового складу. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

За повідомленням Головного управління Нацполіціі в Одеській області, рятувальникам довелося евакуювати людей, які проживають поряд з санаторієм, оскільки була ймовірність поширення вогню на їхні будинки.

Як пояснив представник управління, до приватних житлових будівель відстань - близько 5 метрів. Корпус згорів, але пожежникам вдалося запобігти загорянню житлового сектору.

За його словами, у зв'язку з відсутністю діючого гідранта на місці події бійцям ДСНС знадобився час, щоб протягнути пожежний рукав приблизно за 100 метрів.