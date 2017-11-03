Тіна Кароль прожила п'ять днів у Палаці "Україна", щоб дати рекордну кількість концертів (відео)

У Києві Тіна Кароль виступала в рамках свого всеукраїнського туру. Квитки на столичні концерти розкупили за кілька днів і тільки на один їх не продавали - він був благодійний.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, подивитися шоу співачка запросила дітей з дитячих будинків та інтернатів, бійців АТО і лікарів.

Співачка Тіна Кароль 29 жовтня виступила зі своєю новою музичною програмою, присвяченою нового альбому "Інтонації".

В Палаці Україна Тіна Кароль радувала всіх гостей свого концерту не тільки своїм виконанням нових пісень, але й розмахом технологічного шоу, сексуальними костюмами, яскравими постановками за участю балету Kozar Dance Theatre.

Тіна Кароль у своєму монолозі також зазначила, що необхідно ловити моменти, тому що більше ніколи не повторяться. Після чого пролунав суперхіт Т. Кароль "Я все ще пам'ятаю", яка пов'язана з історія життя Тіни Кароль.

"Кожна пісня – це інтонації моєї душі. В цьому альбомі я інтоную щиро і чисто, з ніжністю і надривом. Це одкровення мого жіночого Я. Впевнена, що кожен почує моїх нових піснях свої інтонації каже Тіна Кароль про свій новий альбом".