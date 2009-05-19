Коли-небудь кияни зможуть отримувати гарячу воду цілий рік

Після заміни зношених тепломереж у столиці зникне необхідність в проведенні їх сезонних гідравлічних випробувань, і таким чином жителі міста зможуть одержувати гарячу воду впродовж цілого року.

Про це під час круглого столу в УНІАН повідомив заступник технічного директора АК “Київенерго” Юрій ГЛАДИШЕВ.

Він зазначив, що поки що всі зони обслуговування “Київенерго” з метою підготовки до нового опалювального сезону поетапно відключає на два тижні для проведення гідравлічних випробувань (перевірка труб надлишковим тиском).

«Це не найцивілізованіший метод, і може колись ми підемо від цього. Свого часу ще ПЛАЧКОВ (Іван ПЛАЧКОВ був міністром палива і енергетики України в 2005-2006 рр., нині депутат Київради від Блоку Віталія Кличка) хотів піти від цього. Але в принципі є нормативна документація, є графіки підготовки до опалювального сезону, і ми не змогли від цього піти», - сказав Ю.ГЛАДИШЕВ.

При цьому він зазначив, що ці два тижні випробувань – це нормативний термін, який узгоджений містом.

Водночас Ю.ГЛАДИШЕВ не виключає, що в разі виділення необхідних коштів і заміни старих тепломереж від цієї практики можна буде відмовитися.

«Якщо ми колись змінимо труби, то ми підемо від цих випробувань. І кияни цілий рік одержуватимуть воду», - сказав фахівець.