Як фермера оббирали до нитки: журналісти розповіли історію жертви суддів, які хотіли підкупити голову САП (відео)

Журналісти вирушили до Дніпра та дізналась неймовірну історію чоловіка, який втратив усе через бажання представників Феміди збагатитись та знайшли записи з прихованих камер із здирництвом суддів, на якому присутня скандальна суддя Кіровського райсуду Дніпра Наталія Овчаренко.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиджень.

Овчаренко разом із суддею Геннадієм Підберезним приїздила до очільника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, щоб відкупитися від своїх корупційних справ. Спецтехніка записала момент першого траншу велетенського хабара. Частину суми із 300 тисяч доларів привезли Підберезний і Овчаренко, яких взяли на гарячому. Свою частку, згідно з матеріалами слідства, мав донести ще один їхній колега суддя Олег Ходосевич.

ТСН розшукала у Дніпрі помешкання суддів, яким закидають хабар Холодницькому. Також було отримано записи з прихованих камер, які 12 місяців фіксували систематичні знищення людини, її бізнесу і віри в справедливість.

Василь Пузь у селі Орловщина в Дніпропетровській області вісім років тому був відомим і успішним фермером з майже 100 гектарами землі, технікою і серйозними заощадженнями. Він був депутатом сільради Орловщини. Наразі чоловік мешкає у будинку, який нічим опалювати. У 2008 році він разом з колегою, місцевим депутатом Валерієм Бондаревим, вирішили поборотись за справедливість. Вони виявили, що в селі високопоставлені чиновники, судді та прокурори незаконно отримали земельні наділи. Їм погрожували, за ними стежили, врешті-решт, Василя та Валерія заарештували нібито за одержання хабара.

За майже 9 років слідства гроші, які нібито взяв Василь, так жодного разу і не були продемонстровані в суді. Немає відбитків пальців, відсутнє відео вилучення грошей. За цей час не змогли знайти навіть потерпілого. Василь потрапив у СІЗО. Саме тоді в історії з’явилася суддя Наталія Овчаренко. Вона почала розглядати справу традиційним, як виявилось, для себе способом.

«Як тільки мене затримали і направили в СІЗО, суддя Овчаренко через адвоката Погосян зажадала з моєї сім'ї гроші. Моя дружина дала ці гроші адвокату Погосян. Зайняла у фермерів і продавала моє майно за копійки, тому що судді поставили умову - гроші потрібні одразу. Дружина почала встановлювати, чи передавались гроші. Овчаренко передав, голові суду Гончарову гроші і держобвинувачу Тіткову і частина собі», – розповів Василь Пузь.

Це були перші 35 тисяч доларів. А далі Овчаренко попросила ще по 10 тисяч у Валерія Бондарєва та Василя, аби випустити обох на підписку з СІЗО. Довелось продати останнє, що мав. «Хто передавав гроші? Дружина моя. Особисто Овчаренко? Так. Особисто в руки Овчаренко. В її кабінеті», - заявив фермер.

Після отримання - ще 6 тисяч доларів.

«Розумієте, чотири роки знущань в судах. За сином ганяються менти. Всі погрожують, що підкинуть наркоту. Я віддав шість тисяч», - додав Пузь.

«Педікюр робили прямо на судовому засіданні. Тут ми сидимо, вона сидить за столом, тут держобвинувачі, тут два адвокати. Вона за столом, а поруч із нею сидить майстер і вона там їй робила», - пригадав фермер.

Вирок відпедикюрена суддя Овчаренко оголосила такий: п’ять років із відтермінуванням, а секретар суду, показуючи рішення в машині Василя, прямо запитала, чи розрахувався клієнт.

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Лише на цьому етапі суддівська банда витрусила з Василя та Валерія понад 50 тисяч доларів. І не збиралася їх відпускати. Прокуратура подала апеляцію на вирок. Справу повернули до Кіровського суду на новий розгляд вже до судді Олега Ходосевича, який мав донести частину грошей Холодницькому.

Суддя Олег Ходасевич, за словами Василя Пузя, через тоді ще звичайного суддю Геннадія Підберезного, того самого, який передавав гроші Холодницькому, заявив - треба 6 тисяч доларів заплатити, бо відправлю у СІЗО.

Погрозу підтвердила і Наталя Овчаренко. «Вона заявляє: «Вася, якщо ти хочеш, за невелику плату, я поговорю з Ходосевич і він ухвалить рішення швидко. Не затягуватиме... Мало того, що зіпсували біографію, сім'ю тероризуєте. Так ще й засудити мене? За що? За мою життєву позицію - не дати дерибанити землю? Ви мене хочете засудити», – переповідає Пузь.

Чоловік не погодився і пізніше отримав новий тариф 15 тисяч доларів. Фермер розумів, що ця історія з вимаганнями буде тривати вічно. Згодом він поїхав до Києва в СБУ. «Я знову позичив гроші на дорогу. Коли я купив квитки і побачив, що в мене залишилось аж 50 грн і захотів каву випити, яка коштувала 30 грн, то, звичайно, відчуття були у мене гнітючими», - пригадав фермер.

Василю повірили. Після написаної в СБУ заяви, на нього вдягнули спецтехніку і почали негласні слідчі дії. На ексклюзивному відео від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури судді, не знаючи, що їх знімає прихована камера, продовжують витискати з фермера останнє, хоча суддя Овчаренко завжди була на сторожі. «Вона мене перевіряла. Вона мене цілувала. Щоразу, коли я входив до кабінету, вона на всю гучність вмикала телевізор», - розповів підприємець.

Ті ж 15 тисяч паралельно просили і у Валерія Бондарєва. Загалом це було 30 тисяч доларів. Половину суми, пояснювала Овчаренко, Ходасевич має занести в прокуратуру.

Василь попросив гарантій і особистої зустрічі від Олега Ходасевича. «Перед тим, як комусь щось говорити, я, напевно, пішов і спитав. Про що йдеться. Люди сказали певну точку зору. Я її почув, я її передав. Ось і все питання. У цій ситуації все залежить не від нас, а від вас. Коли ви прийдете до певної точки зору, кивнете головою, тоді благополучно буде це все робити», - говорив Олег Ходасевич, суддя Кіровського районного суду Дніпра.

Овчаренко постійно передавала Василю, що Ходасевич очікує хоча б своєї частки у 15 тисяч доларів. Суддя просила фермера швидше діяти і не переживати, що справа не вирішиться. Далі він почав носити гроші, які йому видавали працівники СБУ в рамках операції. Овчаренко переконувала Пузя, що Ходасевич все зробить і закриє справу.

Проте апетит ріс у прямому й переносному сенсі. Одного разу суддя Овчаренко після отримання чергової пачки грошей забажала терміново червоної ікри. Василь Пузь постійно носив Овчаренко гроші. Пі час останньої передачі суддя Овчаренко попросила залишити гроші в журналі, а сама вийшла.

Далі увірвалася СБУ. На робочому столі в Наталі Овчаренко був правосланий журнал «Спасите наши души». Між 4 і 5 сторінкою були гроші. Обшуки провели і за місцем проживання Овчаренко та Ходосевича. Mічені в СБУ гроші знайшли і у батьків Ходосевича. Вони зрозуміли, що попались. Саме тому, усе тяжко зароблене, голова суду Підберезний, який був у схемі, і Овчаренко вирішили привезти до Холодницького. Їм і в голову не могло прийти, що система корупційної вертикалі дала збій, а їх знімає прихована камера.

Олег Ходосевич сказав журналістам, що він з адвокатом поки утримається від коментарів. Захисники Овчаренко та Підберезного на той момент теж відмовилися від інтерв’ю.

Прокуратура, СБУ зробили лише половину справи, бо судів судитимуть такі ж самі судді. Василь Пузь намагається розпочати все з нуля, вирощуючи овочі на городі. Він продовжує їздити до того ж самого Кіровського суду, бо його справу передали вже третьому судді.