На Житомирщині за хабар судитимуть заступника начальника виправної колонії

У Житомирській області судитимуть заступника начальника однієї з виправних колоній, підозрюваного у вимаганні 27 тис. грн хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України.

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Як повідомив УНІАН заступник військового прокурора Житомирського гарнізону майор юстиції Олексій Рихлюк, наприкінці жовтня військова прокуратура Житомирського гарнізону направила на розгляд до Богунського районного суду м. Житомира обвинувальний акт за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства прокуратурою встановлено, що заступник начальника однієї з виправних колоній Житомирської області вимагав у засудженого грошові кошти в розмірі 3 тис. доларів за сприяння в умовно-достроковому звільнені від відбування покарання.

«Зокрема, у визначений хабарником спосіб передачі грошових коштів, а саме перерахування на банківську картку, останній отримав від засудженого 27 тисяч гривень після чого і був затриманий військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України спільно з оперативними працівниками Управління Служби безпеки у Житомирській області», - йдеться у повідомленні.

Санкція ч. 3 ст. 368 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня у Житомирі Служба безпеки України затримала заступника начальника однієї з виправних колоній регіону під час одержання хабара у розмірі 27 тис. грн.