У Житомирі вірменський художник Хачатрян вперше презентує свої графічні роботи у музеї космонавтики

Завтра у Житомирі художник Артур Хачатрян вперше презентує містянам свої графічні роботи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, 7 листопада в Музеї космонавтики ім. С. П. Корольова відбудеться відкриття «Космічної Одісеї» - персональної виставки графіки житомирського художника Артура Хачатряна.

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«До уваги поціновувачів сучасного мистецтва буде представлено 10 картин, виконаних у авторській манері графіки. У роботах автор переносить нас до далеких горизонтів, відкриває нові виміри з присмаком етнічних мотивів. Артур Хачатрян вперше презентує свої графічні роботи, хоча добре відомий, як творець яскравих олійних пейзажів, натюрмортів та архітектурних принад Житомира та Житомирщини», - йдеться у повідомленні.

Хачатрян познайомився з Житомиром понад рік тому, коли став учасником Всеукраїнського пленеру «Житомирська палітра» 2016. Після цього художник переїхав до Житомира. За цей рік він створив цілу колекцію картин та провів ряд виставок.

«Ця виставка є моїми роздумами через розмови та спогади багатьох часів та земель, позаду та попереду нас», - зазначає художник.

Офіційне відкриття розпочнеться о 16:00. Вхід вільний.

Також відвідувачам обіцяють безкоштовну екскурсію музеєм. Виставка графіки «Космічна Одіссея» триватиме протягом місяця у Музеї космонавтики ім. С. П. Корольова.

Як повідомляв УНІАН, раніше Хачатрян вже відкривав виставки у Житомирі, зокрема, виставку «Житомир європейський».

Артур Хачатрян – вірменський художник, творець олійних пейзажів, натюрмортів та архітектурних принад.