Справа Колмогорова: прокурори заявили про наявність додаткових доказів винуватості прикордонника

Прокурори просять суд залишити касаційну скаргу на вирок прикордоннику Сергію Колмогорову без задоволення, а вирок щодо нього у силі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники сторони обвинувачення заявили на засіданні Вищого спеціального суду з розгляду кримінальних та цивільних справ, який розглядає касаційну скаргу на вирок Колмогорову.

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Потерпіла - матір загиблої - підтримала прокурорів, і заявила, що прикордонники без причини відкрили вогонь по автомобілю, в якому була її дочка. За словами матері, подружжя автомобілем їхало з пляжу.

Перед цим прокурори наполягали, що Колмогоров скоїв "навмисне вбивство на мирній території", тому кваліфікація його злочину як навмисне вбивство правильна. Так, на питання суду, чи належить Маріуполь до контрольованої прикордонної зони, прокурор відповів ствердно. Окрім того, представники обвинувачення заявили, що хоч і не знайдено кулю, якою смертельно поранено потерпілу, у слідства є інші докази, що саме Колмогоров застрелив її, а саме позиція його під час ведення вогню, місце розташування потерпілої в автомобілі.

Зараз суд пішов в нарадчу кімнату для ухвалення рішення у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, Колмогорова обвинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту в Маріуполі 9 вересня 2014 року. Того дня прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджують, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники наказали водію зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь по авто, в якому перебувало подружжя з Маріуполя. Водій не постраждав, а жінка загинула.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки лише Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі.

В лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.

Сьогодні, 6 листопада, Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядає касаційну скаргу на вирок Колмогорову. Адвокати просили закрити провадження у справі Колмогорова у зв’язку з недоведеністю вини та звільнити його в залі суду.

Прокурори стверджують, що засуджений отримав наказ лише перевірити автомобіль, в якому перебувало подружжя з Маріуполя, а не відкривати по ньому вогонь.