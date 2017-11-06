ЗМІ: українська зірка Софія Ротару готова за $100 тисяч запалити для росіян "блакитний вогник"

Українська співачка Софія Ротару продовжує виступати на замовлених концертах. У переддень новорічних свят, співачка готова співати і в Росії. Гонорар і умови для приїзду заради одного корпоративу або заказника у Софії Михайлівни, як у зірки першої величини, повідомляє teleprogramma.pro.

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Плата за її концерт становить 100 тисяч доларів, а це 5 мільйонів 840 тисяч рублів. Крім того, Софія Ротару подорожує у супроводі сина і його дружини, які працюють в її команді. Ці три людини мають статус "віп", а значить для них приймаюча сторона повинна забезпечити прийом по вищому розряду - переліт бізнес-класом, проживання в номері "люкс".

Крім того, обов'язкова умова - оплата проїзду та проживання музичного і танцювального колективу Софії Ротару, а це 14 осіб з різних міст України.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше стало відомо про гонорари російських зірок в окупованому Криму.