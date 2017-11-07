"Наказ у мене був зупинити машину": Колмогоров заявив, що прикордонник сам приймає рішення про відкриття вогню

Звільнений з-під варти прикордонник Сергій Колмогоров заявляє, що кожен прикордонник сам для себе приймає рішення про відкриття вогню згідно з відомчою інструкцією про застосування зброї. Як передає кореспондент УНІАН, про це Колмогоров сказав на прес-конференції в Києві.

«Наказ у мене був зупинити машину або затримати і оглянути, а наказ стріляти чи не стріляти в Держприкордонслужбі кожен прикордонник для себе встановлює сам, коли він перебуває у наряді, згідно з 200-м наказом», - заявив він.

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«Усі гучні заяви прокуратури висмоктані з пальця. Все, що говорить прокуратура, не має ніяких підстав», - додав Колмогоров.

Як відомо, наказ №200 адміністрації Державної прикордонної служби України затверджує інструкцію про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів ДПСУ, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу під час охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України .

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних і цивільних справ задовольнив клопотання захисту Колмогорова і відправив його справу на нове судове розслідування до Приморського райсуду Маріуполя. Також Вищий спецсуд звільнив Колмогорова з-під варти.

Головуючий у справі суддя Станіслав Кравченко зазначив, що мотиви рішення суд не виклав через брак часу, проте повний текст рішення буде оголошено о 9.15 9 листопада.

Старшого солдата Колмогорова звинуватили у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників у Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджували, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники почали вимагати від водія зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь. Водій не постраждав, жінка загинула. В автомобілі перебувало подружжя з Маріуполя.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки тільки Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі. У лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.