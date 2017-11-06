"Призначили винним": адвокати просять суд закрити справу та звільнити прикордонника Колмогорова

Троє адвокатів просять колегію Вищого спецсуду з розгляду кримінальних та цивільних справ закрити провадження у справі прикордонника Сергія Колмогорова у зв’язку з недоведеністю вини та звільнити його в залі суду.

Як передає кореспондент УНІАН, як мінімум, захисники просять суд задовольнити касаційну скаргу Колмогорова та відправити справу на нове судове слідство до суду першої інстанції. Також адвокати просять суд вийти за межі касаційних вимог та закрити кримінальне провадження і звільнити Колмогорова.

Адвокати наголосили на ряді обставин, які підтверджують, що Колмогорова "призначили винним". Захисники наголошують на тому, що стріляли мінімум четверо військовослужбовців, судячи з типів отворів на обстріляному автомобілі, проте жодних претензій до тих осіб, які стріляли, немає.

Читайте також"Відрижка "русского мира": Тимчук розповів про засудження прикордонника за виконання наказу в 2014 році

Як твердить сторона захисту, суди нижчої інстанції проходили в закритому режимі, не доведено, що саме Колмогоров застрелив пасажирку обстріляного автомобіля, адже немає кулі, яка спричинила смерть жінки.

Як повідомляв УНІАН, Колмогорова обвинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту в Маріуполі 9 вересня 2014 року. Того дня прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджують, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники наказали водію зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь по авто, в якому перебувало подружжя з Маріуполя. Водій не постраждав, жінка загинула.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки лише Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі.

В лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.

Сьогодні, 6 листопада, Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядає касаційну скаргу на вирок Колмогорову.