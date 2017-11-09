Як ви оцінюєте свої знання з української мови? – опитування УНІАН

В День української писемності та мови УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони оцінюють власні знання з державної мови.

День української писемності та мови щороку відзначається в Україні 9 листопада, починаючи з 1997 року. За православним календарем це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця - послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.

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В цей день на українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано з 2000 року. Відтоді щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та не стільки з'ясувати, чи добре знають українську мову, а ще й продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово.

Сьогодні з цим святом українців вже встигли привітати президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Сьогодні наша держава відзначає День української писемності та мови. Хай вічно звучить українська мова та здобуває прихильників по всьому світу!", - написав президент у Facebook.

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У свою чергу Гройсман у Facebook зазначив, що українська мова є великим і неповторним скарбом, який з'єднує покоління українців у різних куточках Землі. "Пишаюсь тим, що розмовляю українською!", - додав він.

При цьому голова Верховної Ради Андрій Парубій у День української писемності та мови закликав громадян вивчати державну мову та спілкуватися нею, берегти та плекати її.

"І закликаю цього дня тих, хто ще не володіє до кінця українською мовою, заговорити державною, рідною мовою і тим відзначити День писемності. Це буде великий вклад у розвиток української ідентичності", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за результатами останніх опитувань, в Україні збільшилася кількість громадян, які вважають себе етнічними українцями.