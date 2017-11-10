У Нацполіції уточнили кількість аеропортів, щодо яких надійшли повідомлення про мінування

Сьогодні, 10 листопада, невідомі повідомили у поліцію про замінування десяти аеропортів у різних містах України - Вінниці, Одесі, Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Харкові, Івано-Франківську, Херсоні, Ужгороді та Чернівцях.

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Так, наприклад, до кабінету директора ВАТ «Міжнародний аеропорт «Одеса» зателефонував невідомий чоловік та сказав, що на стоянці біля аеропорту стоїть автомобіль, в якому знаходиться вибухова речовина. Роботу аеропорту призупинили, поліція евакуювала близько 450 осіб громадян. Пізніше у поліції заявили, що вибухових речовин не виявили.

У Харкові експерти оглянули близько 20 тис. кв. м приміщень та прилеглої території, евакуювали 200 громадян. Жодних вибухових речовин у харківському аеропорту не виявлено.

Так само вже відомо, що вибухові речовини не були виявлені у аеропортах Дніпра, Вінниці, Івано-Франківська, Запоріжжя, Ужгорода та Херсона.

Нагадаємо, за неправдиві повідомлення про замінування передбачена кримінальна відповідальність за ст. 259 КК ("завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності"). Санкція статті передбачає до шести років ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 жовтня, стало відомо про мінування двох станцій Київського метрополітену. У повідомленні від аноніма про вибухівку йшлося про станцію «Хрещатик» та «Палац спорту». Вибухонебезпечних предметів на вказаних станціях не виявили.