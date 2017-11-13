Загибель політологів у ДТП на Рівненщині: слідство виявило умисне вбивство, шукають ще одного причетного
Досудовим розслідуванням встановлено, що до убивства Маслака, Курінного, Ніканорова та Карагяура може бути причетна ще одна особа.
Слідство вважає, що водій вантажівки умисно скоїв ДТП у Рівненській області 6 вересня, в якій загинули політологи, журналіст і громадський активіст. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 2 листопада, винесеній слідчою суддею Тетяною Остапчук та розміщеній у Єдиному реєстрі судових рішень.
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«Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 вересня 2017 pоку, близько 6 хв. 50 хв. особа_2, маючи умисел на протиправне заподіяння смерті двом або більше особам, із використанням транспортного засобу, рухаючись сідловим тягачем «ДАФ»… з причепом автодорогою Київ-Ковель-Ягодин в напрямку м. Ковель Волинської області, на 258 км зазначеної автодороги поблизу с. Масевичі Рокитнівського району Рівненської області, керуючи зазначеним транспортним засобом, діючи умисно, допустила зіткнення з автомобілем «Опель Омега»…, який рухався в напрямку м. Києва, внаслідок чого особа_3, особа_4, особа_5 та особа_6 померли на місці події, особа_7 померла в лікарні», - йдеться в ухвалі.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають підстави вважати, що до вказаного злочину може бути причетна ще одна особа, яка має у користуванні абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар".
Слідчий зауважив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їхні з'єднання, з метою перевірки можливої причетності цієї особи до вчинення кримінального правопорушення. .
Згідно з ухвалою, суд задовольнив клопотання слідчого та надав тимчасовий доступ до документів.
Як повідомляв УНІАН, 6 вересня внаслідок ДТП у Рівненській області загинули політологи Олександр Маслак, Олексій Курінний та Олександр Ніканоров, а також журналіст Володимир Карагяур. Громадський активіст Сергій Попов помер у лікарні. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Усі загиблі поверталися з Варшави, де були на міжнародній конференції з питань гібридної війни.