Загибель політологів у ДТП на Рівненщині: слідство виявило умисне вбивство, шукають ще одного причетного

Слідство вважає, що водій вантажівки умисно скоїв ДТП у Рівненській області 6 вересня, в якій загинули політологи, журналіст і громадський активіст. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 2 листопада, винесеній слідчою суддею Тетяною Остапчук та розміщеній у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте такожПосольство Польщі висловило співчуття рідним загиблих у ДТП на Рівненщині

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 вересня 2017 pоку, близько 6 хв. 50 хв. особа_2, маючи умисел на протиправне заподіяння смерті двом або більше особам, із використанням транспортного засобу, рухаючись сідловим тягачем «ДАФ»… з причепом автодорогою Київ-Ковель-Ягодин в напрямку м. Ковель Волинської області, на 258 км зазначеної автодороги поблизу с. Масевичі Рокитнівського району Рівненської області, керуючи зазначеним транспортним засобом, діючи умисно, допустила зіткнення з автомобілем «Опель Омега»…, який рухався в напрямку м. Києва, внаслідок чого особа_3, особа_4, особа_5 та особа_6 померли на місці події, особа_7 померла в лікарні», - йдеться в ухвалі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають підстави вважати, що до вказаного злочину може бути причетна ще одна особа, яка має у користуванні абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ "Київстар".

Слідчий зауважив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їхні з'єднання, з метою перевірки можливої причетності цієї особи до вчинення кримінального правопорушення. .

Згідно з ухвалою, суд задовольнив клопотання слідчого та надав тимчасовий доступ до документів.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня внаслідок ДТП у Рівненській області загинули політологи Олександр Маслак, Олексій Курінний та Олександр Ніканоров, а також журналіст Володимир Карагяур. Громадський активіст Сергій Попов помер у лікарні. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Усі загиблі поверталися з Варшави, де були на міжнародній конференції з питань гібридної війни.